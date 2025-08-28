  1. Ekonomim
İstanbul'da kaybolduğu öne sürülen Belaruslu Anatol Kotau'nun gizemi çözüldü!

Rus yüzücüden sonra Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau da İstanbul'a indikten sonra aynı gün sırra kadem bastı. İş yerinden izin alarak İstanbul'a gelen Kotau'nun, aynı gün uçakla Trabzon'a giderek buradan yurt dışına çıktığı ve daha sonra da kendisine ulaşılamadığı öğrenildi.

İstanbul'da kaybolduğu öne sürülen Belaruslu Anatol Kotau'nun gizemi çözüldü!
İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta yapılan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov' hala ulaşılamazken, Rus yüzücüyü arama çalışmaları devam ederken başka bir gizemli olay daha yaşandı.

Trabzon Deniz Hudut Kapısından çıkış yaptığı belirlendi

Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau, İstanbul'a geldi. 21 Ağustos saat 13:49'da Varşova'dan İstanbul Havalimanına giriş yapan Kotau, aynı gün içerisinde Trabzon'a uçak ile gittiği ve yine aynı gün içerisinde saat 18.35 uçağıyla Trabzon Deniz Hudut kapısından çıkış yaptığı belirlendi. Öte yandan Polonya'da sığınmacı olan Anatol Kotau'nun aynı zamanda belediye başkanı olduğu öğrenildi.

