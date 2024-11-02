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İstanbul'da kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber: Cinayet şüphelisi gözaltında

İstanbul Şişli’de iki gündür kayıp olarak aranan kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu, cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber: Cinayet şüphelisi gözaltında
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Feriköy Mahallesi’nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi için çalışma yürütüldü.

Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesiyle Feriköy Mezarlığı'nda kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirin Elmas Hanilçi'nin cesedinin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı.

Cinayet şüphelisi bir kişi gözaltına alındı.

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