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İstanbul'da kedilere kezzap ve asitle saldırmıştı: O caninin cezası belli oldu

İstanbul Eyüpsultan’da sokak kedilerine asit dökerek zarar veren sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, sanığı 'kasten bir ev veya evcil hayvanı öldürme' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da kedilere kezzap ve asitle saldırmıştı: O caninin cezası belli oldu
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Eyüpsultan’da geçtiğimiz yıl sokak kedilerinin üzerine asit dökerek zarar veren sanık Murat Ö.’nün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Murat Ö. katılmazken, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve Eyüpsultan Kaymakamlığı avukatı hazır bulundu.

4 yıl 6 ay ceya çarptırıldı

Tutuksuz sanık Murat Ö. ve avukatı duruşmaya katılamadığından savunmaları alınmadı. Beyanda bulunan müşteki avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Ö.'ye birden fazla hayvana karşı ‘bir ev veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırdı.

Mahkeme ayrıca, sanık Murat Ö.'nün yine birden fazla hayvana karşı, ‘bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımazsız veya zalimce muamelede bulunmak’ suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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