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İstanbul'da kırmızı alarm: Suyumuz bitti artık

İstanbul'da her gün 3 milyon ton su tüketilirken barajlardaki su seviyesi kritik eşiğin altına düştü. Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Lütfen bu konuyu gündemde tutalım, suyumuz bitti artık" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da kırmızı alarm: Suyumuz bitti artık
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 17,31'e kadar düştüğünü açıkladı. 

İSKİ verilerini paylaşan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "İstanbul'da Avrupa yakasındaki barajlar neredeyse tamamen boşaldı, Melen'den gelen suyla idare etmeye çalışıyoruz. Tasarruf etmeye aylar önce başlamalıydık. Yağmur duasının zamanı bir ay önceydi. Lütfen bu konuyu gündemde tutalım, suyumuz bitti artık..." notunu düştü.

İSKİ'nin açıkladığı verilere göre; 5 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'a verilen #su miktarı: 3 milyon 143 bin metreküp

Regülatörler: 891 bin metreküp
Barajlar: 2 milyon 252 bin metreküp

Barajların Doluluk Oranı: Yüzde 17,31