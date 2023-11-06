İstanbul'da kırmızı alarm: Suyumuz bitti artık

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 17,31'e kadar düştüğünü açıkladı.

İSKİ verilerini paylaşan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "İstanbul'da Avrupa yakasındaki barajlar neredeyse tamamen boşaldı, Melen'den gelen suyla idare etmeye çalışıyoruz. Tasarruf etmeye aylar önce başlamalıydık. Yağmur duasının zamanı bir ay önceydi. Lütfen bu konuyu gündemde tutalım, suyumuz bitti artık..." notunu düştü.

İstanbul'da Avrupa yakasındaki barajlar neredeyse tamamen boşaldı, Melen'den gelen suyla idare etmeye çalışıyoruz. Tasarruf etmeye aylar önce başlamalıydık. Yağmur duasının zamanı bir ay önceydi. Lütfen bu konuyu gündemde tutalım, suyumuz bitti artık... pic.twitter.com/wo0DLfZGHM — Levent Kurnaz (@leventkurnaz) November 5, 2023

5 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'a verilen #su miktarı: 3 milyon 143 bin metreküp



Regülatörler: 891 bin metreküp

Barajlar: 2 milyon 252 bin metreküp



Barajların Doluluk Oranı: Yüzde 17,31

Detaylar👉 https://t.co/08N8eXiYXu pic.twitter.com/CMQ3ze7zsd — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) November 6, 2023

İSKİ'nin açıkladığı verilere göre; 5 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'a verilen #su miktarı: 3 milyon 143 bin metreküp

Regülatörler: 891 bin metreküp

Barajlar: 2 milyon 252 bin metreküp

Barajların Doluluk Oranı: Yüzde 17,31