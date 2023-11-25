İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu başladı: Cezası 2 bin 568 lira

İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bugün itibarıyla başladı. İstanbul Valiliği'nin ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluk tarihinin 25 Kasım çekmesinin ardından il jandarma ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 2023 yılında 2 bin 568 lira tutarında Trafik İdari Para Cezası uygulanacağını ve sürücülere ise 10 ceza puanı verileceğini bildirdi.

Kış lastiği taktırmama cezası, yeniden değerleme oranıyla 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 4 bin 69 TL olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.