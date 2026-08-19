İstanbul'da kısa sürede art arda depremler korkuttu

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İlksel verilerine göre saat 16.08’den itibaren bölgede farklı büyüklüklerde çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Yaklaşık 2 saatlik süre içerisinde meydana gelen depremler arasında en büyüğü 3.2 olarak ölçüldü.

En büyük deprem 3.2 olarak ölçüldü

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adalar açıklarında saat 17.43’te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 11.4 kilometre olarak açıklandı.

Gün içerisinde Adalar merkezli kaydedilen depremler arasında en yüksek büyüklüğe sahip olan sarsıntının ardından bölgede deprem hareketliliği devam etti.

Adalar’da kısa aralıklarla sarsıntılar kaydedildi

Saat 17.33’te Adalar merkezli bir başka deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre bu sarsıntının büyüklüğü 2.3, derinliği ise 9.9 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Saat 17.03’te de Adalar merkezli 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 12.3 kilometre olarak ölçüldü.

Bölgede saat 16.25’te 1.2 büyüklüğünde, saat 16.10’da ise yine 1.2 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha kaydedildi.

İlk sarsıntı saat 16.08’de meydana geldi

Kandilli Rasathanesi’nin deprem listesine göre Adalar merkezli ilk sarsıntı saat 16.08’de kaydedildi. İlk depremin büyüklüğü 2.4, derinliği ise 5.8 kilometre olarak açıklandı.

Böylece saat 16.08’den 17.43’e kadar Adalar merkezli farklı büyüklüklerde birden fazla deprem meydana geldi. Bu sarsıntılar arasında en büyüğü ise saat 17.43’te kaydedilen 3.2 büyüklüğündeki deprem oldu.