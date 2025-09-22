İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yaşanan olaya ilişkin altı şüpheli adliyeye sevk edildi

  1. Ekonomim
İstanbul'un Cevizlibağ ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda yaz tatilinden dönen öğrenciler, tatile giderken yurtta bıraktıkları eşyalarının karıştırıldığını, bazı eşyalarının çalındığını ve iç çamaşırlarının üzerine taciz içerikli yazılar bırakıldığını gördü.

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, odalarda alkol kullanan bazı şüphelilerin kız öğrencilere yönelik cinsel içerikli notlar bıraktığı ortaya çıktı. Dolaplara ise şüphelilerin sosyal medya adreslerini bıraktıkları görüldü.

Altı şüpheli adliyeye sevk edildi

Cevizlibağ'daki kız öğrenci yurdundaki taciz soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

EKOL TV'den Dilek Yaman Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si İranlı 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün şikayeti üzerine, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen olaylarla ilgili şüpheliler hakkında soruşturma başlatmıştı. İki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısı görevden alınmıştı.

