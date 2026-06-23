İstanbul'da konser düzenlemesi: Metro saatleri uzatıldı

Metro İstanbul, 23 ve 24 Haziran tarihlerinde kent genelinde düzenlenecek yoğun katılımlı konserler nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda sefer saatlerini uzattığını duyurdu. Kurumun açıklamasına göre, 23 Haziran'ı 24 Haziran'a ve 24 Haziran'ı 25 Haziran'a bağlayan gecelerde metro seferleri saat 01.00'e kadar devam edecek.

İstanbul’da konserler için ulaşım düzenlemesi

İstanbul’da 23-24 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Pet Shop Boys, Tom Odell, Sami Yusuf ve Scorpions konserleri için toplu ulaşım seferleri uzatıldı. Düzenleme ile konserlere gidecek vatandaşların ulaşımının kolaylaştırılması ve etkinlik sonrası dönüşlerin daha rahat sağlanması amaçlanıyor.

Metro seferleri gece 01.00’e kadar uzatıldı

Metro İstanbul, daha önce de kentte düzenlenen büyük konser ve kültür-sanat etkinlikleri için benzer sefer düzenlemeleri yapmış, etkinlik çıkışlarında toplu ulaşımın kesintisiz sürmesini amaçlamıştı.

Yetkililer, konserlere katılacak vatandaşların dönüş yolculuklarını planlarken güncellenen sefer saatlerini dikkate almaları gerektiğini belirtti. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda iki gece boyunca son seferler saat 01.00'e kadar gerçekleştirilecek.