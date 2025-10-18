  1. Ekonomim
İstanbul'da köprüler meme kanseri için pembe renkle aydınlatıldı

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla pembe renkle aydınlatıldı.

Kansersiz Yaşam Derneği öncülüğünde yürütülen "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında, İstanbul’un simge yapılarında başlatılan farkındalık çalışmaları sürdürülüyor.

Köprüler pembe ışıkla renklendi

Önemli gün ve aylarda farklı renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez meme kanserine dikkat çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.

