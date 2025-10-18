İstanbul'da köprüler meme kanseri için pembe renkle aydınlatıldı
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla pembe renkle aydınlatıldı.
Kansersiz Yaşam Derneği öncülüğünde yürütülen "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında, İstanbul’un simge yapılarında başlatılan farkındalık çalışmaları sürdürülüyor.
Köprüler pembe ışıkla renklendi
Önemli gün ve aylarda farklı renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez meme kanserine dikkat çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
