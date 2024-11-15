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İstanbul'da korkunç olay: 2 yaşındaki bebeğine tiner içirerek öldüren anne tutuklandı

İstanbul Esenler’de bir kadın, bebeğine tiner içirerek ölümüne neden oldu. Olayın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'da korkunç olay: 2 yaşındaki bebeğine tiner içirerek öldüren anne tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Eylül'de Fatih’te bulunan bir hastaneye kimyasal zehirlenme şikayetiyle kaldırılan 2 yaşındaki Yunus Emre Ç.’nin 14 Kasım’da yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda hayatını kaybeden bebeğin evlilik dışı dünyaya geldiği annesinin Dilek Ç. (23), babasının ise Y.E (46) olduğunu belirlendi.

Anne Dilek Ç.’nin yapılan çalışmalar kapsamında bebeğinin biberonuna tiner katarak içirdiği tespit edildi. Sorgulamanın devamında Dilek Ç.’nin evlilik dışı dünyaya gelen çocuğuna ve kendisine kimsenin sahip çıkmaması üzerine bunalıma girdiği öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında anne ve baba gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından ‘kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edilen anne Dilek Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, baba Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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