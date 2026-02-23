İstanbul'da kripto cüzdanı için öldürülen Çinli iş insanıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 24 Ocak'ta avukatı tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Çinli Yong Wang'ın (38) cesedinin, Arnavutköy'de toprağa gömülü halde bulunmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler yaptıkları incelemede, Wang'ın kafasına sert bir cisimle vurulduktan sonra öldürülüp, toprağa dik bir şekilde gömüldüğünü belirledi.

Polis ekiplerince bilgisine başvurulan avukat, Wang'ın Çin'den kadın misafiri geldiğini, birlikte onu aldıklarını ve otele götürdüklerini, kendisinin ayrıldığını, onların birlikte yemeğe gittiğini ve ondan sonra da haber alamadığını, bunun üzerine birlikte yemeye gittiği kadına mesaj attığını, bu kişinin de "Wang beni taciz etti bıraktım nerede olduğunu bilmiyorum" dediğini beyan etti.

İkilinin yemek yediği restoran ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, restorandan çıktıklarında otomobilin yanına gelen araçtan inen 4 kişi tarafından Wang'ın zorla araca bindirildiğini, bu sırada kız arkadaşının hiçbir şeye karışmadığını tespit etti.

Kripto cüzdanı ile telefonunun çalındığı belirlendi

Cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüphelinin 16 Ocak'ta ülkeye giriş yaptıkları, 21 Ocak'ta ise Pekin'e gitmek üzere hava yoluyla çıkış yaptıkları anlaşıldı.

Maktulün kız arkadaşı Shuyang Lio'nun ise 19 Ocak'ta ülkeye geldiği, Wang ile buluştuktan sonra 20 Ocak'ta ülkeden ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.

Kadının, diğer şüphelilerle koordineli olarak Wang'ı tuzağa çekmek için yurt dışından geldiğini değerlendiren ekipler, cesedin bulunduğu bölgede yaptıkları incelemede ise çamurlu 2 kazma ile 2 kürek buldu.

Ekipler, maktulün kripto cüzdanı ile telefonunun çalındığını ve kripto hesabından da para çıkışı olduğunu belirledi.

Wang'a ilişkin kayıp başvurusunun ise cinayet olayından sonra yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Shuyang Liu ve diğer şüpheliler Chao Wien, Zhuangyoun Wang, Zhen Qın, Chadong Wang hakkında Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarıldı.

Öte yandan, Yong Wang'ın restoranda kız arkadaşıyla yemek yedikten sonra dışarıya çıktığı ve Çinli 4 zanlı tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Kazı sonucunda, aranan kişinin Çinli bir iş adamı olduğu bilgisi paylaşıldı"

Baklalı Mahallesi Muhtarı Zafer Yörük, AA muhabirine, olayın üç hafta önce yaşandığını söyledi.

Cuma çıkışında imamın eve geçerken kendilerini aradığını ve bölgede polislerin olduğunu söylediğini ifade eden Yörük, şunları kaydetti:

"Ben de polislerin bizim bölgemizde olduğunu görünce belirtilen yere intikal ettim. Orada bir şahsı aradıklarını söylediler. Biz jandarma bölgesine bağlı olduğumuz için durumu karakol komutanına bildirdim. Gayrettepe polisleri bizden kepçe talep etti. Biz de gerekli görüşmeleri yaparak arkadaşlara durumu ilettik ve istenilenleri temin ettik. Yapılan çalışma ve kazı sonucunda, aranan kişinin Çinli bir iş adamı olduğu bilgisi paylaşıldı. Polislere sorduğumda şahsın 38 yaşında bir iş adamı olduğu söylendi. Gerçekten üzücü bir durum."