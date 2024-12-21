İstanbul'da KRT TV binasına saldırı: Bir kişi gözaltına alındı

KRT TV’nin İstanbul Sarıyer’deki kanal binasına yönelik yapılan saldırıya ilişkin olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve KRT TV tarafından açıklama yapıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalandığı belirtilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında şöyle denildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 21 Aralık 2024'te saat 17.15 sıralarında Sarıyer ilçesinde faaliyet gösteren bir ulusal kanalın ofisinde meydana gelen olayla ilgili olarak, şüpheli H.Y'nin (55) ofis içerisinde bulunan cam turnike kapısını kırarak içeriye girdiği, üzerinde bomba düzeneği bulunmadığı, sadece adreste bulunan görevli polise cep telefonundan el bombası resmi göstererek tehditlerde bulunduğu anlaşılmış, muhafaza altına alınan şüpheli şahsın alkollü olduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında 'mala zarar verme' suçundan adli işlem başlatılmıştır."

Saldırı ile ilgili olarak KRT TV'nin sosyal medya hesabından, "KRT TV'ye ve yönetim kuruluna saldırı! Üzerinde el bombası olduğunu iddia eden şahıs, KRT TV kanal binasına zorla giriş yaptı. Şahıs emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı" paylaşımı yapıldı.