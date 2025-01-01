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İstanbul'da Kurtuluş Kilisesi'ne ait derneğe saldırı

İstanbul Çekmeköy’de Kurtuluş Kilisesi’ne ait bir derneğe otomobilden silahlı saldırı düzenlendi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da Kurtuluş Kilisesi'ne ait derneğe saldırı
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İstanbul Çekmeköy'de bulunan Kurtuluş Kilisesi’ne ait bir derneğe 31 Aralık akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Otomobilin içinde bulunan saldırgan derneğe kurşun sıkarken, yolda bulunan panoları da sökmeye çalıştı.

Ekol TV'nin haberine göre yılbaşı gecesi eğlenmek isteyenlere tepki gösteren saldırgan, Çekmeköy'de bulunan Kurtuluş Kilisesi’ne ait bir derneği hedef aldı. Saldırgan, "Müslüman gençlerimizin beyinlerini yıkamanıza müsaade etmeyeceğiz! Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz" dedi.

Otomobilden direkt derneği hedef alan kurşun, demir kepengi ve camı delerek duvara isabet etti.

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