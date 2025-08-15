İstanbul’da kuvvetli fırtına nedeniyle tekne battı: 4 kişi kurtarıldı

AKOM, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde poyraz fırtınasının etkili olacağını duyurmuş fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarmıştı.

AKOM, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkili olan poyraz fırtınasının etkisini arttırarak kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (40-85 km/s) şeklinde esmesinin beklendiği açıklamıştı.

Yenikapı açıklarında battı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından batan teknedeki 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Olay, öğlen saatlerinde Yenikapı açıklarında Marmara Demir Sahası'nda meydana geldi. İddiaya göre, kuvvetli fırtınaya rağmen denize açılan acente botu, yüksek dalgaların arasında kalarak battı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Batan teknenin 4 kişilik mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.