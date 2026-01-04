İstanbul’da kuvvetli lodos: Çatılar uçtu, deniz ulaşımı durdu

  1. Ekonomim
İstanbul’da dünden bu yana süren kuvvetli lodos, bir binanın çatısının uçmasına yol açarken deniz ulaşımını da aksattı; sahil bölgelerinde ise yüksek dalgalar oluştu.

İstanbul'da dünden bu yana devam eden kuvvetli lodos, yaşamı olumsuz etkiliyor. Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi’nde 2 katlı bir binanın çatısı lodos nedeniyle çöktü. Çatıdan kopan parçalar, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

Deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor

Araçlarda hasar oluşurken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatıda çalışma yaptı. Lodos nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.

Şehir Hatlarının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün iptal edilen seferler bugün de yapılamıyor. Öte yandan, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.

Dalgalar, Üsküdar, Zeytinburnu, Kuruçeşme, Bebek ve Avcılar sahilinde etkili oldu. Sahil şeridinde yürüyüşe çıkan ve balık tutan vatandaşlar, rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

