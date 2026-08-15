İstanbul'da kuvvetli rüzgar önlemi: Koru ve kent ormanları ziyarete kapatıldı
İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğundaki bazı korular, kent ormanları ve yeşil alanlar tedbir amacıyla bugün ziyaretçilere kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM ile İstanbul Valiliği'nin meteorolojik uyarıları doğrultusunda alınan karar kapsamında, rüzgarın kent genelinde saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği belirtildi.
Dal kırılması ve ağaç devrilmesi risklerine karşı vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı yeşil alanlara geçici olarak ziyaretçi girişinin durdurulduğu açıklandı.
Ziyarete kapatılan alanlar şöyle:
Emirgan Korusu
Yıldız Korusu
Gülhane Korusu
Küçük Çamlıca Korusu
Büyük Çamlıca Korusu
Fethipaşa Korusu
Hidiv Kasrı Korusu
Beykoz Korusu
Büyükdere Atatürk Fidanlığı
Atatürk Kent Ormanı
Florya Atatürk Kent Ormanı
Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı
Söz konusu alanların, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ziyarete açılacağı bildirildi.