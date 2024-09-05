  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
Takip Et

İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kuyumcu M.M, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
Takip Et

Alınan bilgiye göre, 50. Yıl Mahallesi'nde kuyumculuk yapan 38 yaşındaki M.M, dükkanını kapattıktan sonra evinin önünde silahla vuruldu.

Saldırganlar, kuyumcunun içinde yaklaşık 1 kilo altın olduğu tahmin edilen çantasını alıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan M.M. kurtarılamadı.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, saldırıyı sonrası olay yerinden kaçan 2 şüphelinin  

Gazeteci Murat Ağırel'i tehdit eden kişiler gözaltına alındıGazeteci Murat Ağırel'i tehdit eden kişiler gözaltına alındıGündem

 

Kayıp Narin olayında yeni gelişme! İşte amcayı ele veren ipucu: "Üstünde battaniye vardı"Kayıp Narin olayında yeni gelişme! İşte amcayı ele veren ipucu: "Üstünde battaniye vardı"Gündem

 

Gündem
İstanbul'da otomobil restorana daldı: Yaralılar var
İstanbul'da otomobil restorana daldı: Yaralılar var
Gazeteci Murat Ağırel'i tehdit eden kişiler gözaltına alındı
Gazeteci Murat Ağırel'i tehdit eden kişiler gözaltına alındı
Kayıp Narin olayında yeni gelişme! İşte amcayı ele veren ipucu: "Üstünde battaniye vardı"
Kayıp Narin olayında yeni gelişme! İşte amcayı ele veren ipucu...
Ege Denizi'nde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde deprem meydana geldi
CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yılmaz'ın aracına saldırı: 2 kişi tutuklandı
CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yılmaz'ın aracına saldırı: 2 kişi tutuklandı
Destici "hükümetin çalışmaları var" diyerek duyurdu: Talebe göre oradan işçiler ya da çobanlar getirilecek
Destici: Talebe göre oradan işçiler ya da çobanlar getir