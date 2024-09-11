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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden "İstanbul'da maymun çiçeği görüldü" iddiasına açıklama

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişinin maymun çiçeği şüphesiyle gözlem altına alındığı iddia edilmişti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iddialarla ilgili açıklama yaptı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada M çiçeği virüsü (mpox) olduğuna ilişkin paylaşımlar yapılan yabancı uyruklu bir kişide hastalık bulunmadığının tespit edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden "İstanbul'da maymun çiçeği görüldü" iddiasına açıklama
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Müdürlükten yapılan açıklamada, Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişinin M çiçeği virüsü taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşıldığı belirtildi.

Kişinin sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledildiği kaydedilen açıklamada, "Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir. Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesi, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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