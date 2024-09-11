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İstanbul'da maymun çiçeği virüsü iddiası: O anlar kameraya yansıdı!

Dünya genelinde maymun çiçeği virüsüne ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ederken, bu gelişmelere bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre, İstanbul'da yabancı uyruklu bir şahısta maymun çiçeği virüsü belirtileri görüldü.

Haber Merkezi
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İstanbul'da maymun çiçeği virüsü iddiası: O anlar kameraya yansıdı!
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Afrika uyruklu bir kişinin maymun çiçeği virüsü belirtilerini taşıdığı için karantinaya alındığı iddia edildi.

İddiaya ilişkin görüntüler bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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