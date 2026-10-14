İstanbul'da metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış düştü

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İstanbul başta olmak üzere ülkenin tamamına yakını Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi.

İstanbul'da ise yağışın kuvvetli fırtınayla birlikte gün boyu etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Dün sabah başlayan yağışlar neticesinde Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yer alan Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Büyükçekmece ilçelerinde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış düştü. Diğer ilçelerde ise metrekareye 10 ila 40 kilogram yağış düştü.

Yağışlar kuvvetli fırtına ile birlikte devam edecek

Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde kuvvetli sağanak ve yağmur geçişlerinin devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın da aralıklı hamlelerle yer yer kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Caddeler sular altında kaldı

Kentteki bazı bölgelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.

Esenyurt'taki Haramidere Sanayi Bölgesi'nde bazı iş yerlerini su basarken, Başakşehir İkitelli'de araçlar suyla dolan yolda mahsur kaldı. Yolda yürüyen vatandaşlar da yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Sultangazi'de de şiddetli yağış nedeniyle yollar suyla doldu, vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçak altlarına sığındı. Duraklarda yoğunluk oluşurken, yağıştan öğrenciler de olumsuz etkilendi.

Cebeci Mahallesi'nde bir binanın bodrum katını su bastı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, olayda maddi hasar meydana geldi. Yine aynı mahallede bulunan bir alt geçidin suyla dolması nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Gonca Sokak'taki bir binanın bodrum katını su bastı. Büyükçekmece Anadolu Lisesinin bahçe giriş kısmında oluşan su birikintisi nedeniyle giriş çıkış yapmakta zorluk yaşayan öğrenciler, bankları yan yana dizip üzerlerinden yürüyerek soruna kendi yöntemleriyle çare buldu.

Beykoz'da Tokatköy ile Akbaba-Dereseki yolu güzergahında oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Sarıyer'deki İstinye Mahallesi'nde yolların suyla dolması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da yolun karşısına geçemedi.

18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

İstanbul, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yapıldı. Kocaeli, Sakarya ve Yalova için ise turuncu kodlu uyarı verildi.

Sarı kodla uyarılan İstanbul'un tüm ilçelerinde kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı, rüzgarın ise kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Turuncu kod verilen Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.