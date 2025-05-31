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İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak!

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı istasyonlar işletmeye kapatılacak. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, 15.00 itibarıyla kapalı olacak istasyonlar açıklandı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak!
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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda saat 15.00'ten itibaren işletmeye kapatılacağı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

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