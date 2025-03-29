İstanbul'da metro seferlerine bayram düzenlemesi
İstanbul'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla metro seferlerinde 30 Mart-1 Nisan dönemi için düzenleme yapıldı.
İstanbul'da Ramazan Bayramı nedeniyle metro seferleri için 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında özel bir düzenlemeye gidildi.
Mevcut seferlerde değişiklik
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü mevcut seferlerde değişikliğe gidildi. Belirtilen günlerde 06.00-00.00 saatlerinde seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak.
#MetroDuyuru pic.twitter.com/kmaLlGlHBf— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 29, 2025