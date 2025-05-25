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İstanbul'da metro seferlerine "şampiyonluk kutlaması" düzenlemesi

Yenikapı’da düzenlenen Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul’da metro sefer saatleri gece 01:30’a kadar uzatıldı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da metro seferlerine "şampiyonluk kutlaması" düzenlemesi
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Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak şampiyonluk kutlamaları nedeniyle metro sefer saatlerinde değişiklik yapıldı. Taraftar yoğunluğuna karşı birçok hatta sefer saatlerinin gece 01:30’a kadar uzatıldığı belirtildi.

Düzenlemeye gidilen hatlar

Metro İstanbul, M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı), M1B (Yenikapı-Kirazlı), M2 (Yenikapı-Hacıosman), M3, M4, M5, M6, M7, M8 ve M9 metro hatlarında düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Yapılan duyuruda, “2024-2025 sezonu Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü’nü ve büyük taraftarlarını tebrik ederiz” ifadelerine yer verilirken, kutlamaya katılacak vatandaşların sefer saatlerini dikkate alması istendi.

İstanbul’da toplu taşımanın merkezinde yer alan metro hatlarının uzatılmasıyla, kutlamaların ardından evlerine dönecek binlerce Galatasaray taraftarının ulaşımda sıkıntı yaşamaması hedefleniyor.

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