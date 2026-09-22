İstanbul’da metro ve tramvayda mesafeye göre ücret geliyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İstanbul'da metro ve tramvay kullananları ilgilendiren çalışmada sona gelindi. Metrobüslerde olduğu gibi metro ve tramvaylarda da ücret iade otomatları devreye alınacak.

NTV'de yer alan habere göre, bir süredir gündemde olan proje için bazı duraklarda çalışmalar tamamlanma aşamasına geçti.İade cihazlarının konulacağı yerler belirlenirken elektrik hattı çekimleri de tamamlandı.

Duraklara göre yeni ücret belirlenecek

Metro ve tramvay kullananlarda en kısa mesafeyi giden de en uzun mesafeyi giden aynı ücreti ödüyordu.

Ücret tarifesi tam bilet 46,2 lira, öğrenci bileti 22,55 lira, 30 yaşından gün almış öğrenciye bilet 41,58 lira, sosyal bilet ise 33,08 lira seviyesinden satılıyor.

Yeni tarife sistemiyle birlikte binilen ve inilen durak arasındaki ücretler farklılık gösterecek.

Uygulamanın ne zaman devreye alınacağı henüz netlik kazanmasa da çalışmalar hızla devam ediyor.

Metrobüslerde ücretler duraklara göre değişiyor. 1 durak giden yolcu tam bilette 33,08 lira öderken 43 durak giden yolcu 68,59 lira ücret ödüyor.