  3. İstanbul’da metro yangını: Mahmutbey istasyonu kapatıldı
İstanbul’da metro yangını: Mahmutbey istasyonu kapatıldı

İstanbul Bağcılar’da Bakırköy–Kayaşehir Metro hattında fren balatalarından kaynaklanan yangın, yolcular arasında paniğe yol açtı. Mahmutbey istasyonu geçici olarak kapatılırken, hat üzerindeki yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Mahmutbey metrosunda çıkan yangın sonrası istasyon kapatıldı, yolcular tahliye edildi. Yangın, sabah saatlerinde Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bakırköy-Kayaşehir hattında sefer sayan metronun Mahmutbey istasyonuna yanaştığı sırada fren balatalarında dumanlar yükselmesiyle fark edildi.

İstanbul’da metro yangını: Mahmutbey istasyonu kapatıldı - Resim : 1

Alevler nedeniyle sefer durduruldu

Metronun alt kısmında yükselen alevler nedeniyle sefer durduruldu. Metro, istasyona ulaştıktan sonra yolcular tahliye edildi. İstasyonu dumanların kapladığı o anlarda, istasyon görevlileri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

İstasyon geçici süre kapatıldı

Mahmutbey istasyonu kapatıldı Yangın nedeniyle Mahmutbey istasyonundaki yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici süre kapatıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışmalarında fren balatalarında oluşan yangın sonrası metro garaja götürüldü.

