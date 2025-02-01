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İstanbul'da metrobüste yangın çıktı

İstanbul'da bir metrobüsün motor bölümünde çıkan yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da metrobüste yangın çıktı
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İstanbul'da bir metrobüste motor bölümünde yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı. 

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu istasyonunda metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yolcular tahliye edilirken yangın İETT personelinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, yangına müdahale anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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