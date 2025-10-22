İstanbul'da metroda yolculara oyuncak tüfek doğrultan çocuk gözaltında (Video)
İstanbul'da, metroda yolculara oyuncak tüfek doğrultarak video çekilen 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kişinin metroda tüfekle dolaşıp çevrede korku oluşturmasına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, elindeki oyuncak tüfeği vatandaşlara doğrultarak video çekilen kişinin 17 yaşındaki A.B.Ö. olduğunu tespit etti.
Hakkında soruşturma başlatılan A.B.Ö. Ümraniye'de yakalandı.
Gündem