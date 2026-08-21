İstanbul’da mikrodeprem hareketliliği | Prof. Dr. Yalçınkaya: Fay 250 yıldır eğiliyor, bir gün kırılacak

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İstanbul ve Marmara Denizi’nde son günlerde artan sismik hareketlilik yakından izleniyor.

Salı gününden bu yana özellikle Adalar Fayı çevresinde kümelenen 170’in üzerinde mikrodeprem kaydedilirken, sarsıntıların büyüklüğü 3.2’ye kadar ulaştı.

Hareketlilik İstanbul’da olası Marmara depremine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirirken, AFAD Deprem Bilim Kurulu üyeleri söz konusu mikrodepremlerin tek başına büyük bir depremin habercisi olarak değerlendirilemeyeceğini belirtiyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan Sismolog Prof. Dr. Eşref Yalçınkaya, X hesabından yaptığı açıklamada son mikrodeprem hareketliliğini ve fay üzerinde uzun yıllardır devam eden gerilim birikimini dikkat çekici bir örnekle anlattı.

Bir tahta çubuğu iki elinize uçlarından tutup eğmeye çalışın. Bunu çok yavaş yapın. Çubuğun yavaşça büküldüğünü ve üzerinde küçük çatlamaların başladığını göreceksiniz. İşte bunlar fay üzerinde oluşan küçük depremlerdir. Çubuğu eğme sürecinde bu çatlamalar bazen azalır, .... pic.twitter.com/pxfNlRgAcc — Eşref Yalçınkaya (@eyalcinka) August 21, 2026

Yalçınkaya, bir fayın uzun süre boyunca tektonik kuvvetlere maruz kalması sırasında yaşanan küçük kırılmaları, iki ucundan tutularak yavaşça eğilen bir tahta çubukta meydana gelen çatlaklara benzetti.

Yalçınkaya şu ifadeleri kullandı:

“Bir tahta çubuğu iki elinize uçlarından tutup eğmeye çalışın. Bunu çok yavaş yapın. Çubuğun yavaşça büküldüğünü ve üzerinde küçük çatlamaların başladığını göreceksiniz. İşte bunlar fay üzerinde oluşan küçük depremlerdir.”

Mikrodeprem sayısının zaman içerisinde değişebileceğini belirten Yalçınkaya, küçük kırılmaların farklı noktalara kayabileceğine de dikkat çekti.

“Çubuğu eğme sürecinde bu çatlamalar bazen azalır, bazen çoğalır, yerleri değişir” diyen Yalçınkaya, benzetmesini büyük depremin oluşumuyla sürdürdü:

“Sonuçta çubuğu kırmaya kadar gidersiniz. İşte bu da fayı tamamen kıran büyük depremdir.”

Yalçınkaya’nın açıklamasında en dikkat çeken bölüm ise Marmara’daki uzun süreli gerilim birikimine ilişkin değerlendirmesi oldu.

"Marmara'daki fay 250 yıldır eğiliyor, bir gün kırılacak"

Sismolog Yalçınkaya şöyle devam etti:

“Unutmayın, tıpkı çubuk gibi Marmara’daki fay yaklaşık 250 yıldır eğilmeye devam ediyor. Bir gün kırılacak.”

Yalçınkaya, burada büyük bir kırılmaya neden olacak temel mekanizmanın son günlerde yaşanan küçük depremler olmadığını özellikle vurguladı.

Yalçınkaya, mikrodepremler ile büyük deprem arasındaki ilişkiye dair şu ifadeleri kullandı:

“Onu kıran küçük depremler değil, üzerinde biriken yüktür, yani her gün artan tektonik gerilimdir.”

Bu değerlendirmeyle Yalçınkaya, son günlerdeki küçük depremlerin doğrudan büyük depremi “tetikleyen” unsur olarak görülmemesi gerektiğine, asıl belirleyici unsurun fay üzerinde uzun yıllar boyunca biriken tektonik gerilim olduğuna işaret etti.