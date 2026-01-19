İstanbul'da motokuryelere trafik yasağının biteceği saat belli oldu

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı şiddetini artıran kar yağışı sonrası trafikte yeni önlemler alındı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryeler ile ağır tonajlı araçların trafiğe çıkışı, valilik kararıyla ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Ağır vasıtalar 16.00’da, motokuryeler yarın 10.00’da trafiğe çıkacak

İstanbul Valiliği ikinci bir emre kadar yasakların devam edeceğini belirmişti. Valilik bir açıklama daha yaparak yasakların kalktığı saati duyurdu. Açıklamaya göre ağır vasıta araçlar saat 16.00, motokuryeler ise yarın sabah saat 10.00 itibariyle trafiğe çıkabilecek.