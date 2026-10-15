İstanbul'da motosiklet yasağının kalkacağı tarih belli oldu

İstanbul’da dün sabahtan itibaren etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, Kemerburgaz'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu. Vali Gül'ün açıklaması sırasında İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da hazır bulundu.

“Şimdiye kadar yaklaşık 270 kilogramın üzerinde yağış düştü”

Vali Gül, "Malumunuz olduğu üzere dün geceden itibaren ilimizde yoğun bir yağış görüldü. Bu yağış neticesinde de şimdiye kadar yaklaşık 270 kilogram üzerinde bir yağış, Beykoz başta olmak üzere birçok yere düştü. Eyüpsultan ilçemiz de yağışı en çok alan ilçelerden bir tanesiydi. Dün gece bu bulunduğumuz yerde hemşehrilerimiz mahsur kalmıştı ve bunları da AFAD'ın koordinasyonunda emniyetimiz, jandarmamız, Sahil Güvenlik, itfaiye ve diğer kuruluşlardan arkadaşlarımız el birliğiyle kurtardılar. Bugün de temizlik başladı. Şehrimiz normalleşmeye başlıyor. Artık yeni bir sayfa açıyoruz. Hem arkadaşlarımıza geçmiş olsun demek için geldik hem de yeni dönemi sizlerle paylaşmak için geldik” diye konuştu.

“3 bin 50 kişi kurtarıldı, tahliyeler için ekipler seferber edildi”

Vali Gül, "Bugün itibarıyla 3 bin 50 kişi kurtarıldı. Kurtarılmayı bekleyen kimse yok. Bu aşamadan sonra yapacağımız işler; özellikle kaymakamlarımız evi su alan ya da bir şekilde su basma tehlikesi olan hemşehrilerimizi oteller başta olmak üzere, kamu misafirhaneleri başta olmak üzere güvenli yerlerde misafir ediyorlar. Hemşehrilerimizden istirhamımız, kaymakamlıklarımıza ve 112'ye mutlaka başvursunlar, müracaat etsinler ve riskli alanlarda bulunmasınlar. Bunun dışında evi su basan, iş yerini su basan hemşehrilerimiz bir an önce bu suyun tahliye edilmesini bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

“Su basılan evlerdeki tahliyeler, temizlikler devam edecek”

Vali Gül, "İçişleri Bakanımız, AFAD Başkanlığımıza talimat verdi. AFAD Başkanlığımız farklı illerdeki belediyeler başta olmak üzere vidanjör ve buna benzer araç gereçleri buraya görevlendirdi. Dolayısıyla da bu geceden itibaren, özellikle yarın sabahtan itibaren yeni gelecek araçlarla birlikte AFAD Müdürlüğümüzün koordinasyonunda su basılan iş yerleri ve evlerdeki tahliyeler ile temizlikler devam edecek. Aynı zamanda yine AFAD'ın gönüllülerinden 900 kişi yarın itibarıyla başta Sarıyer'deki Ayazağa olmak üzere bu temizliklere gönüllü olarak katılacaklar. Ayrıca burada da kaymakamlarımız ihtiyaç olan ilçelerimizde piyasadan temin ederek vidanjör, su pompası ve buna benzer araç gereç kiralamaya başladılar" dedi.

“Ödemeler en geç pazartesi başlıyor”

Vali Davut Gül, "Hasar tespit çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Mümkünse yarın öğleden sonra, en geç pazartesi günü ödemeleri yapmaya başlayacağız. Hemşehrilerimizin hiçbirinin açta açıkta kalmasına müsaade etmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıdan bizlere kesin talimatı var. Sayın bakanlarımızın bu anlamda bizlere tanıdıkları bir inisiyatif var. Zararları tespit ediyoruz, yapılabilecek işleri arkadaşlarımız tespit ediyorlar. Kamunun imkânlarını, makul ölçüde olabilecek ne varsa milletimizin ve devletimizin imkânlarını vatandaşlarımız için seferber ediyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden üç vatandaşımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Taburcu olan hemşehrilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Aramasını yaptığımız beş hemşehrimizin, vatandaşımızın bir an önce bulunmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere de ayrıca ilginiz, alakanız, geceden beri emeğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

“Arananlar içerisinde çocuk yok”

Vali Gül, gazetecilerin arama çalışmaları ve kayıpların kimliklerine ilişkin sorularına ise "Daha çok Sarıyer'de kayboldular ama Sarıyer'in dışında gidebilecekleri, özellikle suyun sürükleyebileceği her yere arkadaşlarımız bakıyorlar. Son bulunan şahıs da tespit edildi; erkek şahıs, 1960 doğumlu bir hemşehrimiz. Kayıp başvuruları arasında çocuk yok. Arananlar içerisinde de çocuk yok” yanıtını verdi.

Motosiklet yasağı yarın sabah kalkacak

Trafikte uygulanan tedbirlerden motosiklet yasağına ilişkin olarak ise Vali Gül, "Malumunuz biz motosikletleri ikinci bir talimata kadar yasaklamıştık. Şimdi şehir yavaş yavaş normalleşiyor, hayat normalleşiyor. Dolayısıyla motosikletlerimize de yarın 06.00'dan itibaren artık trafiğe çıkabilecek şekilde izin veriyoruz. Yarın sabah 6'ya kadar yasak devam ediyor. 6'dan sonra serbest bir şekilde motosikletler de çalışmaya başlayacaklar” açıklamasında bulundu.