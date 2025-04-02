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İstanbul’da müsilaj: Deniz yüzeyinde görülmeye başladı

Dalgıçların Adalar çevresinde sualtından görüntülediği müsilaj, deniz yüzeyinde görülmeye başladı. İstanbul’da Heybeli Ada çevresinde kilometrelerce uzayan müsilaj havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Haber Merkezi
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İstanbul’da müsilaj: Deniz yüzeyinde görülmeye başladı
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İstanbul’da Heybeli Ada çevresinde kilometrelerce uzayan müsilaj havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Marmara Denizi’nde kirliliğin en somut örneklerinden olan müsilaj yeniden görülmeye başladı.

Daha önceki aylarda su altından dalgıçların deniz yüzeyinde adalar çevresinde görüntülediği müsilaj, bu kez su yüzeyine çıktığı görüldü.

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