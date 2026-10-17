İstanbul'da musluk suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasına İSKİ'den açıklama

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İstanbul'da çarşamba günü son 84 yılın en şiddetli yağışı yaşandı.

Yollar göle dönerken birçok evi ve iş yerini su bastı, yüzlerce araç ise sel sularında sürüklenerek kullanılamaz hale geldi.

Kent genelinde yaklaşık 3 gündür selin izleri silinmeye çalışılırken sosyal medyada İstanbul'un şebeke suyuna kanalizasyon suyu karıştığı ve bu nedenle musluk suyunun tüketilmemesi gerektiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

İSKİ iddiaları yalanladı

Konuya ilişkin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) açıklama yaptı.

İSKİ, şebeke suyuna kanalizasyon suyu karıştığı iddiasını yalanladı.

Açıklamada, şehre verilen günlük ortalama 3 milyon 200 bin metreküp içme suyunun kalitesinin, kaynağından son tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarda düzenli olarak kontrol edildiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İdaremiz tarafından gerçekleştirilen kontrol ve analizlerin yanı sıra, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da kentimizin 39 ilçesindeki farklı noktalardan düzenli olarak su numuneleri alınmakta ve bağımsız denetimler sürdürülmektedir. İstanbul’un içme suyu şebekesine, yürürlükteki mevzuatta belirlenen kalite kriterlerini karşılamayan suyun verilmesi söz konusu değildir."