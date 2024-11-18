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İstanbul'da okul servisinde cinayet

İstanbul Pendik’te servis şoförü, okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisini silahla başından vurarak öldürdü. Ardından intihar girişiminde bulundu. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'da okul servisinde cinayet
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Olay, Çamlık Mahallesi, Semerkant Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre servis şoförü B.K., sevgilisi olduğu öne sürülen G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerine silahını çıkaran B.K., sevgilisini vurdu. Daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, ağır yaralanan B.K. ise hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından cinayetin işlendiği okul servisi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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