İstanbul'da "okula saldırı" paylaşımı yapan çocuk tutuklandı
İstanbul’da okullara yönelik saldırı planı içerdiği öne sürülen tehdit paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınan çocuk M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul'da birkaç okula saldırı gerçekleştirileceğine dair tehdit içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.