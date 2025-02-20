İstanbul'da okullar yarın tatil edildi
İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde kentteki karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yapıyor.
Vali Gül'ün açıklamaları şu şekilde:
İstanbul'da Çarşamba gününden bu yana kar yağışının etkisine girmiş bulunuyor. Yağışın 24 Şubat akşam saatlerine kadar etkili olmasını bekliyoruz.
İstanbulumuzda kar yağışından kaynaklanacak olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm kurumlarımızla çalışma içindeyiz.
Yağışın etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren toplam 21 bin 194 ton tuz, 500 ton solüsyon kullanılmıştır. Sokaklarda yaşayan 1100 evsiz hemşerimiz, bulunduğu noktalardan alınarak otellere ve geçici barınma merkezlerine yerleştirilmiştir.
18 Şubat Salı gününden bu yana şehrimizde 139 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir"
Ayrıntılar geliyor...