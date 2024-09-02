  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul’da okullarda uyum haftasının başlamasıyla trafikte yoğunluk oluştu
Takip Et

İstanbul’da okullarda uyum haftasının başlamasıyla trafikte yoğunluk oluştu

Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında eğitime başladı. Öğrencilerin, eğitimin ilk gününde servislerle ve velilerinin özel araçları ile okula yolculukları başlarken, İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluştu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise trafik yüzde 51’i geçti.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul’da okullarda uyum haftasının başlamasıyla trafikte yoğunluk oluştu
Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı.

Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı.

Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik yüzde 51’i geçti.

Okulların açılmasıyla birlikte servisler de yollara döküldü. Çocuğunu uyum haftasında kendi aracıyla okula götürmek isteyen veliler de servislerle birlikte yoğun trafik oluşmasına neden oldu.

Gündem
Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı hayatını kaybetti
Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı hayatını kaybetti
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı: Soruşturma başlatıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısına saldırı: Soruşturma başlatıldı
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş bir araya geldi
Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş bir araya geldi
AYM'nin iptal kararı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: İddialar tamamen asılsızdır
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: İddialar tamamen asılsızdır
Mansur Yavaş 'cumhurbaşkanı adaylığı' iddialarına yanıt verdi
Yavaş 'cumhurbaşkanı adaylığı' iddialarına yanıt verdi
Dışişleri'nden Netflix'in Famagusta dizisine tepki: Kara propagandaya hizmet ediyor
Dışişleri'nden Netflix'in Famagusta dizisine tepki