İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün ulaşım ücretsiz olacak

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İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak olması nedeniyle kent trafiğindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla çeşitli önlemler uygulanacak. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararı doğrultusunda, bilet entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçları 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

3 bin 151 personel sahada olacak

Okulların açıldığı ilk gün kent genelindeki ulaşım akışını sağlamak adına 808 kritik noktada 1.496 ekip ve 3.151 personel görev başında olacak. Okul servislerine yönelik denetimlerin sıklaştırılacağı güzergahlarda, olası maddi hasarlı kazalara ve araç arızalarına anında müdahale edebilmek amacıyla 33 çekici hazır bekletilecek. Ayrıca okul çevrelerinde 30 Yerinde Çözüm Aracı ile 60 personel saha desteği sağlayacak.

Şantiyeler duracak, trafik anlık takip edilecek

Trafiği olumsuz etkileyebilecek altyapı ve yol çalışmalarına dair de yeni adımlar atıldı. İBB ve ilgili kurum temsilcileri AKOM ile UYM merkezlerinde 3 gün boyunca nöbet tutarak kent kameraları üzerinden anlık trafik takibi gerçekleştirecek. Okulların açıldığı hafta boyunca şantiyelerde çalışma yapılmayacak, mevcut yürütülen projeler ise ders zili çalmadan önce tamamlanacak. Öte yandan çocukların trafik bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla okul çevrelerindeki 64 trafik ışığında çocuk sesi uyarı sistemine geçilecek.