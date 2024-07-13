İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 46 şüpheli tutuklandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Eş zamanlı operasyon

Esenler ve çevresinde faaliyet gösteren R.T. ve A.Ç'nin elebaşısı olduğu iki suç örgütünün karşılıklı 30 saldırı eylemi gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için belirlenen adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 47 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "tehlikeli madde bulundurma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı, 46'sı tutuklandı.