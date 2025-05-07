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İstanbul'da orman yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

İstanbul Sultangazi’de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda çıkan yangına müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da orman yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
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İstanbul Sultangazi’de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi karadan müdahale ederken, söndürme çalışmalarına havadan helikopter desteği de sağlandı.

İncelemeler sürüyor

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, çıkış nedenine ilişkin incelemeler yetkililer tarafından yürütülüyor.

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