İstanbul'da ortaokuldaki bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Başakşehir'deki bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırı olayına ilişkin olarak derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve soruşturma sürecinin sekteye uğramaması amacıyla harekete geçildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda, Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliğinin bugün ve 2026/7543 D. İş sayılı kararı ile soruşturma tamamlanıncaya kadar olaya ilişkin yazılı, işitsel, görsel basında, internet medyasında ve sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayını yapılmasına yayın yasağı getirilmiştir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için adli soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.