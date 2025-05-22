İstanbul'da otobüs krizi çözüldü! Seferler yeniden başlayacak

İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da görev yapan 3 bin 20 özel halk otobüsünden 1930 adedi 22 Mayıs 2025 tarihinde sefere çıkmamıştır. Diğer 1090 özel halk otobüsü ise görevini sürdürmüştür" ifadeleri kullanıldı.

İBB ve İETT Genel Müdürlüğünün aldığı önlemler ve ek seferlerle İstanbul'da yolcu mağduriyeti oluşturacak ciddi bir durum oluşmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve Özel Halk Otobüsleri temsilcileri ile bugün yapılan görüşmede 2025 yılı ödeme planı üzerinde mutabık kalınmış ve 1930 otobüsün katıldığı eylem sona ermiştir. İBB ve İETT, İstanbul'da toplu ulaşımın aksamaması ve her geçen gün daha iyi seviyeye ulaşması için çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir."