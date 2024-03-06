İstanbul'da oy pusulasının boyu  94,5 cm olacak

İstanbul'da 31 Mart'taki yerel seçimlere 25 gün kala, Avukat Mustafa Zafer'in yaptığı açıklamaya göre oy pusulasının neredeyse 1 metre (94,5 cm) olacağı belirtildi. Zafer'in verdiği bilgilere göre, oy pusulasının ilk sırasında Murat Kurum'un yer alacağı ifade edildi.

27 bağımsız aday yarışacak

Avukat Mustafa Zafer'in açıklamalarına göre, Türkiye genelinde heyecanla beklenen belediye seçimlerine 25 gün kala, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 siyasi parti ve 27 bağımsız adayın yarışacağı kesinleşti. Zafer, İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy pusulasının tam ortasında yer alacağını ifade etti. Ayrıca, bağımsız adaylar arasında çeşitli meslek gruplarından adayların bulunduğu belirtildi.

35 parti katılabilecek durumdaydı ancak 22’si katıldı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) başvurular çerçevesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 35 partinin katılabileceğine karar verdiği ancak İstanbul'da sadece 22 siyasi parti tarafından yarışılacağı açıklandı. Avukat Mustafa Zafer'in sözlerine göre, İstanbul'da 170 bin yeni seçmenin oy kullanması beklenirken, 36 bin 455 İstanbul seçmeninin muhtar seçmek için memleketlerine gitmesinin seçim sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği vurgulandı.