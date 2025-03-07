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İstanbul'da özel bir hastanenin faaliyeti geçici olarak durduruldu

İstanbul Bakırköy'de bulunan özel bir hastane kapatıldı. Hastanenin ameliyathanesi ve yoğun bakımında usulsüzlükler tespit edildi. Alınan bilgiye göre, hastanenin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da özel bir hastanenin faaliyeti geçici olarak durduruldu
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İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki özel bir hastane Valilik kararıyla kapatıldı. Hastanenin faaliyetleri 1 Mart itibarıyla 6 aylığına geçici olarak durduruldu.

Bazı branşlarda doktor yok, olanların da çalışma belgesi bulunmuyor

NTV’nin haberine göre, rutin denetimde hastanede anestezi doktoru ve anestezi teknikerinin olmadığı ortaya çıktı.

Hastanede yabancı uyruklu bir anestezi doktoru olduğu ancak bu kişinin Türkiye'de çalışma belgesi bulunmadığı tespit edildi.

6 ay süre verildi, ruhsat iptali gündemde

6 ay içerisinde tüm eksiklikler giderilirse yeniden değerlendirme yapılacağı öğrenildi. Eksikliklerin giderilmediği takdirde ruhsat iptalinin gündeme geleceği belirtildi.

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