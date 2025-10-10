İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da düzenlenecek koşu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi.
Kapanacak yollar (07.00-11.00)
Çırağan Caddesi
Muallim Naci Caddesi
Kuruçeşme Caddesi
Bebek Arnavutköy Caddesi
Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.
Alternatif güzergahlar:
Barbaros Bulvarı
Eski Yıldız Caddesi
Dereboyu Caddesi
Portakal Yokuşu
Bebek Yokuşu Caddesi
Beyazgül Caddesi.