  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Takip Et

İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da düzenlenecek koşu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi.

Kapanacak yollar (07.00-11.00)

Çırağan Caddesi
Muallim Naci Caddesi
Kuruçeşme Caddesi
Bebek Arnavutköy Caddesi
Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.

Alternatif güzergahlar:

Barbaros Bulvarı
Eski Yıldız Caddesi
Dereboyu Caddesi
Portakal Yokuşu
Bebek Yokuşu Caddesi
Beyazgül Caddesi.

Taksimetre gibi işliyor: Kafe ve restoranlarda 'masa kullanım ücreti' dönemi başladıTaksimetre gibi işliyor: Kafe ve restoranlarda 'masa kullanım ücreti' dönemi başladıEkonomi
EPDK: Karadeniz gazı sıvılaştırılıp ihraç edilebilecekEPDK: Karadeniz gazı sıvılaştırılıp ihraç edilebilecekEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 10 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 10 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kuyumcuya, doktora, emlakçıya yıllık harç geliyor!Kuyumcuya, doktora, emlakçıya yıllık harç geliyor!Ekonomi

 

Gündem
DEM Parti'den 'Öcalan, Demirtaş'ın tahliyesine set çekti' iddiasına yalanlama
DEM Parti'den 'Öcalan, Demirtaş'ın tahliyesine set çekti' iddiasına yalanlama
Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi iptal edildi
Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi iptal edildi
AK Partili Güler: Gazze Görev Gücü ile ilgili TBMM'ye gelecek tezkereyi destekleyeceğiz
AK Partili Güler: Gazze Görev Gücü ile ilgili TBMM'ye gelecek tezkereyi destekleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e: Gazze'de soykırıma dönülmesinin bedeli ağır olur
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Süre uzatılmayacak! Bakan Yerlikaya, 'Son 21 gün' diyerek uyardı
Süre uzatılmayacak! Bakan Yerlikaya, 'Son 21 gün' diyerek uyardı