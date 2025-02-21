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İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den açıklama geldi

İstanbul Valisi Davut Gül, kenti etkisi alan kar yağışı sonrası pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den açıklama geldi
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İstanbul Valisi Davut Gül, TV100 ekranlarında İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Milyonlarca öğrenci ve velinin de merak ettiği okul tatili ile ilgili bir soruya yanıt veren Vali Gül, pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağının hava durumuna bağlı olduğunu aktardı.

"Pazartesi günü hava güzel"

Meteoroloji tahminleri ile ilgili son verileri de kamuoyu ile paylaşan Gül, "Bu tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir şey değil. Hava durumu kötüyse tatil olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir. Meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi günü hava güzel. Pazartesi’den başlayarak okulun tadını çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da okullar Vali Gül'ün açıklaması ile bugün tatil edilmişti.

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