İstanbul'da petshop denetimi: 39 papağana el konuldu

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin bilgi verildi.

Ekiplerin kolluk kuvvetleriyle Eminönü'ndeki petshoplarda yaptığı denetimlerde, gerekli belgeleri bulunmayan 39 papağanın tespit edildiği belirtilen paylaşımda, "7 cennet papağanı, 1 rozella papağanı, 3 jako papağanı, 1 eklektus papağanı, 2 gökkuşağı lori papağanı, 2 Pakistan papağanı, 9 aleksander papağanı, 2 forpus papağanı, 4 sevda papağanı, 6 konur papağanı, 1 derbiyan papağanı ve 1 gül kakadu papağanına el konularak koruma altına alındı." ifadesi yer aldı.

İşletme sahiplerine ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulandığı, av ve yaban hayvanı satış ruhsatlarının iptal edilmesi için işlem başlatıldığı bilgisi verilen paylaşımda, yaban hayatını korumak için denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.