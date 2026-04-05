İstanbul'da polis servis aracının karıştığı kazada polis memuru Seçkin Yalçın şehit oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 30 Mart’ta Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşanan kazada yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Polis memurumuz Seçkin Yalçın, 30 Mart 2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yapmış olduğu trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen önce 3 Nisan 2026 tarihinde beyin ölümü gerçekleşmiş, ardından bugün kalbi de durarak şehadete ermiştir."

İçişleri Bakanı Çiftçi'den şehit polis Yalçın için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Seçkin Yalçın için NSosyal hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Seçkin Yalçın, 30 Mart 2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapmış olduğu trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Ne olmuştu?

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, 30 Mart'ta saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmış, kazaya karışan 34 EYG 499 plakalı otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düşmüştü.

İstanbul Valiliği, kazada şehit olduğu bildirilen polis memurunun kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü, 4'ü ağır 30 yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirmişti.

Kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.