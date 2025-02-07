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İstanbul'da polise bıçakla saldırı: İşte o anlar (Video)

İstanbul Bağcılar'da devriye aracı içerisinde bekleyen polis memuruna şüpheli bir şahıs bıçakla saldırdı. Polis aracının kapısını açarak polis memurunu bıçaklaya yaralayan şahıs daha sonra olay yerinden kaçarken, yaşanan saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'da polise bıçakla saldırı: İşte o anlar (Video)
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Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs meydanda park halinde bulunan devriye polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı.


Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan şahsı yakalamak için operasyon başlattı.


İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kolundan bıçakla yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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