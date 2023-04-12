İstanbul'da polisler kan bağışında bulundu

Büyükdere Caddesi'nde Türk Kızılaya ait kan bağışı aracına gelen polisler, kan bağışında bulundu.

Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan, emniyet teşkilatının kuruluşunu her yıl coşkuyla kutladıklarını belirterek bu yıl büyük bir deprem ve sel felaketi yaşandığını, bu nedenle eskisi kadar coşkuyla kutlama yapamadıklarını belirtti.

Kayhan, "Hep birlikte bugün buradayız, kan vereceğiz. Milletimizin her zaman huzuru ve güvenliği için çalışıyoruz. Bugün de kan vererek milletimize desteğimizi ve her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istedik." dedi.

"Herkesi kan vermeye davet ediyoruz"

Türk Kızılay Şişli Şube Başkanı Necip Coşkun da polislerin bu davranışlarından çok memnun olduklarını söyledi.

Türk halkının ferasetine inandıklarını dile getiren Coşkun, "Kan üretilebilen bir ürün değil ancak insandan alınarak insana ulaştırılan bir ürün. Bu noktada da herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Kızılay'ımız 154 yaşını doldurdu. Daha nice 154 yıl ayakta kalması, bu hizmetleri verebilmesi için biz gönüllüler her daim buradayız." diye konuştu.

Büyükdere Caddesi'ndeki noktada kan bağışları saat 23.00'e kadar yapılabilecek.