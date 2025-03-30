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İstanbul'da protestolarda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı

İBB yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda 140 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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İstanbul'da protestolarda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 140 şüpheliden 5'i tutuklandı.

140 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart'ta her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına uymadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 140 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan 140 şüpheliden 39'u tutuklanmaları, 101'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

5 şüpheli tutuklandı

Hakimlik, 5 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

Şüphelilerden 27'sine "konutu terk etmeme" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar veren hakimlik, 108 şüpheliyi de diğer adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bıraktı.

Tutuklu sayısı 268 oldu

Soruşturma kapsamında toplumsal olaylara ilişkin İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen toplam 268 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

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